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20:26, 3 июля 2026Ценности

Тина Канделаки опубликовала редкое фото 26-летней дочери

Канделаки опубликовала редкое фото 26-летней дочери Мелании Кондрахиной с сумкой Birkin
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @tina_kandelaki

Российская журналистка и телеведущая Тина Канделаки поделилась редкими фото дочери Мелании Кондрахиной. Серия снимков опубликована на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

26-летняя наследница телезвезды позировала в белом сарафане, держа в руках сумку Hermes Birkin розового цвета. В качестве обуви она выбрала босоножки с цветком.

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Известно, что у Канделаки двое детей — Мелания и Леонтий — от первого брака с художником и бизнесменом Андреем Кондрахиным. У нее также есть младший сын Георгий, который родился в браке с медиаменеджером Василием Бровко.

В июне Тина Канделаки показала внешность с новым цветом волос. Она предстала на размещенном кадре в черном костюме и розовой кофте. При этом с помощью нейросетей она решила примерить на себе новую прическу — каре с выкрашенными в блонд прядями.

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