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15:10, 3 июля 2026Россия

Украинский БПЛА взорвался возле жилого дома в столице российского региона

Демидов сообщил о взрыве украинского БПЛА возле жилого дома в Белгороде
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) взорвался возле жилого дома в Белгороде. Об этом сообщил мэр столицы российского региона Валентин Демидов в Telegram-канале.

«БПЛА врезался в дерево вблизи многоквартирного дома. Произошла детонация. Самое главное, обошлось без пострадавших», — написал он.

По его словам, осколки разбили стекла балконов в трех квартирах. На место уже прибыли сотрудники оперативных и аварийных служб.

Ранее стало известно, что системы противовоздушной обороны в ночь на 3 июля сбили над регионами России 155 украинских беспилотников. Ударам подверглись Тверская, Тульская и Ростовская области, Краснодарский край и Московский регион. Все уничтоженные летательные аппараты относились к самолетному типу.

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