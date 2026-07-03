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11:29, 3 июля 2026Силовые структуры

Устроившие взрыв на детской площадке под российским городом установлены

Прокуратура: Бутылку на детской площадке под Самарой взорвали подростки
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

Взрыв бутылки на детской площадке в поселке Усть-Кинельский под Самарой устроили подростки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.

По данным правоохранителей, все произошло на детской площадке «Бригантина». Там несовершеннолетние бросили пластиковую бутылку. Они начинили бутылку составом, который позволяет произвести хлопок, а рецепт нашли в интернете в открытом доступе. Сейчас с подростками работают органы профилактики. Разбирательство находится на контроле надзорного ведомства.

Ранее сообщалось, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. В результате происшествия никто не пострадал.

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