В московской гостинице нашли мертвого постояльца

MK.RU: В гостинице на северо-востоке Москвы нашли молодого человека без признаков жизни

В гостинице «Ханой» на Ярославском шоссе на северо-востоке Москвы нашли 20-летнего молодого человека без признаков жизни. О смерти постояльца стало известно MK.RU.

По сведениям издания, труп обнаружили около 6 утра в коридоре гостиницы. Предположительно, молодой человек покончил с собой.

Сотрудники правоохранительных органов начали устанавливать другие обстоятельства произошедшего.

До этого сообщалось, что в Москве 27-летнюю дочь бизнесмена из Северо-Западного федерального округа нашли под окнами дома без признаков жизни на девятый день после родов. По предварительным данным, молодая мать страдала от депрессии. В день трагедии в квартире также находилась няня ребенка.