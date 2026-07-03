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15:07, 3 июля 2026Россия

В московской гостинице нашли мертвого постояльца

MK.RU: В гостинице на северо-востоке Москвы нашли молодого человека без признаков жизни
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В гостинице «Ханой» на Ярославском шоссе на северо-востоке Москвы нашли 20-летнего молодого человека без признаков жизни. О смерти постояльца стало известно MK.RU.

По сведениям издания, труп обнаружили около 6 утра в коридоре гостиницы. Предположительно, молодой человек покончил с собой.

Сотрудники правоохранительных органов начали устанавливать другие обстоятельства произошедшего.

До этого сообщалось, что в Москве 27-летнюю дочь бизнесмена из Северо-Западного федерального округа нашли под окнами дома без признаков жизни на девятый день после родов. По предварительным данным, молодая мать страдала от депрессии. В день трагедии в квартире также находилась няня ребенка.

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