В России назвали препятствия в переговорах с США по украинскому кризису

Депутат Чепа: Переговоры с США по Украине упираются в тупик, созданный Западом

Рассчитывать на Вашингтон как на переговорщика можно, однако дальнейшее продвижение упирается в тупик, созданный коллективным Западом, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Об этом он заявил «Ленте.ру», комментируя готовность спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера приехать в Россию или на Украину для переговоров по существу.

«Мы должны искать и не отказываться ни от каких путей переговорного процесса, но должны быть последовательны. В отношениях с американцами был достигнут определенный консенсус. Мы их предложение тщательно изучили, с определенными позициями согласились, выработали совместное направление, которое сегодня называют духом Анкориджа. В рамках реализации этого процесса мы готовы двигаться дальше», — пояснил депутат.

По его словам, европейские союзники США ставят всевозможные препоны для дальнейшего продвижения, и американцы это понимают. Однако принуждать их к этому силовыми методами, судя по всему, не станут. При этом Москва от переговоров не отказывается и продолжает искать пути для диалога, заключил Чепа.

Ранее сообщалось, что Уиткофф и Кушнер готовы отправиться на переговоры в Россию и на Украину только в том случае, если возникнут новые вопросы для обсуждения. Уиткофф и Кушнер якобы почти ежедневно поддерживали связь с украинскими и российскими официальными лицами и проводили с ними личные встречи, о которых не сообщалось публично.

