Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:30, 3 июля 2026Забота о себе

Врач разрешила есть некоторые продукты по ночам

Врач Косенкова назвала нежирный творог и кефир продуктами, которые разрешается есть ночью
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Mariya Surmacheva / Shutterstock / Fotodom

Главный врач городской поликлиники № 220 Депздрава Москвы Анна Косенкова назвала продукты, которые разрешается есть по вечерам и ночью. Их доктор назвала в беседе РИА Новости

«Конечно, нежелательно употреблять пищу ночью, но есть менее вредные продукты для "ночного перекуса"», — отметила Косенкова. В список она включила нежирный творог, кефир, белок вареного яйца, горсть орехов весом не более 30 граммов или легкий овощной салат без масла.

Врач добавила, что человек, который проголодался вечером или ночью, также может без вреда для здоровья выпить стакан молока с ложкой меда.

Материалы по теме:
«Стол №5»: меню, рецепты, что можно и нельзя есть
«Стол №5»:меню, рецепты, что можно и нельзя есть
18 августа 2022
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023

Косенкова добавила, что некоторые продукты, напротив, не рекомендуется употреблять перед сном. По словам доктора, вечером и ночью лучше воздержаться от жирной и жареной пищи, мучного, сладостей и острой еды.

Ранее кардиолог Зухра Салпагарова рассказала, как замедлить старение сердца. Для этого она призвала включить в рацион больше овощей и фруктов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны выпустило заявление о массированном налете дронов на Россию

    В деле о взрыве в Монако не исключили личный мотив

    Женщина родила от заключенного из-за ошибки надзирателей

    Названы повышающие риск рака привычки в питании

    Москвичей предупредили об опасности

    Судья напал на тренера во время матча детских команд в России

    В России заметили Т-90М с «Ареной»

    Историк раскрыла тайну загадочной цепи Прометея из Дагестана

    Предложение запретить «Машу и Медведя» вызвало возмущение в Европе

    Кищук показала откровенное фото с обвиненным в насилии рэпером

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok