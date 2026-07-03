Врач разрешила есть некоторые продукты по ночам

Врач Косенкова назвала нежирный творог и кефир продуктами, которые разрешается есть ночью

Главный врач городской поликлиники № 220 Депздрава Москвы Анна Косенкова назвала продукты, которые разрешается есть по вечерам и ночью. Их доктор назвала в беседе РИА Новости

«Конечно, нежелательно употреблять пищу ночью, но есть менее вредные продукты для "ночного перекуса"», — отметила Косенкова. В список она включила нежирный творог, кефир, белок вареного яйца, горсть орехов весом не более 30 граммов или легкий овощной салат без масла.

Врач добавила, что человек, который проголодался вечером или ночью, также может без вреда для здоровья выпить стакан молока с ложкой меда.

Косенкова добавила, что некоторые продукты, напротив, не рекомендуется употреблять перед сном. По словам доктора, вечером и ночью лучше воздержаться от жирной и жареной пищи, мучного, сладостей и острой еды.

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