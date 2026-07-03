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13:29, 3 июля 2026Путешествия

Второй за сутки отель с россиянами загорелся в Турции и попал на видео

В турецкой Аланье загорелся второй за сутки отель с россиянами
Елизавета Гринберг (редактор)

Второй за сутки отель с российскими туристами загорелся в турецкой Аланье и попал на видео. Об этом пишет Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Накануне ночью пламя охватило четырехзвездочный отель Elysee Rive, стоящий на первой линии в центре города. Из него были эвакуированы сотни туристов.

Днем 3 июля возгорание возникло на складе вторсырья рядом с пятизвездочным отелем Azura Deluxe Resort & Spa. На кадрах видно, как столбы дыма вырываются из здания гостиницы прямо на глазах у постояльцев, которые отдыхали на лежаках у бассейна. На видео все они спешат удалиться и, в особенности, увести детей.

В обоих случаях пожарным быстро удалось устранить возгорание. По предварительной информации, в результате произошедшего никто не пострадал. В настоящее время расследуются причины и обстоятельства.

В апреле пожар разбудил туристов семейного отеля на Бали. Языки пламени, вырывающиеся из крыши здания, попали на видео.

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