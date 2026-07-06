Лукашенко оценил желание белорусов воевать

Лукашенко: Белорусы не хотят воевать

Белорусский народ не хочет участвовать в военных действиях. О желаниях белорусов рассказал президент страны Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Белорусский народ пережил неимоверные испытания в годы фашистской оккупации и на генетическом уровне не приемлет войны (...) Мы мирные люди, воевать не хотим, но и перед врагом головы склонять не намерены», — оценил он.

По словам белорусского лидера, Минск является сторонником мирного разрешения споров, а к силовым действиям склоняется украинская «партия войны».

Ранее Лукашенко заявил, что из-за протяженности потенциального нового фронта для Вооруженных сил Украины втягивание Белоруссии в конфликт на Украине было бы невыгодно Киеву. Он подчеркнул, что это означало бы расширение фронта более чем на тысячу километров.