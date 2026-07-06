Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:11, 6 июля 2026Бывший СССР

Лукашенко оценил желание белорусов воевать

Лукашенко: Белорусы не хотят воевать
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Turar Kazangapov / Reuters

Белорусский народ не хочет участвовать в военных действиях. О желаниях белорусов рассказал президент страны Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Белорусский народ пережил неимоверные испытания в годы фашистской оккупации и на генетическом уровне не приемлет войны (...) Мы мирные люди, воевать не хотим, но и перед врагом головы склонять не намерены», — оценил он.

По словам белорусского лидера, Минск является сторонником мирного разрешения споров, а к силовым действиям склоняется украинская «партия войны».

Ранее Лукашенко заявил, что из-за протяженности потенциального нового фронта для Вооруженных сил Украины втягивание Белоруссии в конфликт на Украине было бы невыгодно Киеву. Он подчеркнул, что это означало бы расширение фронта более чем на тысячу километров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о поражении боеприпасов с ураном под Киевом

    Психологи и психиатры рассказали о самых страшных ментальных заболеваниях

    СВР России обвинила Британию в ударе по Музею обороны Севастополя

    Раскрыты детали о свадебном платье Тейлор Свифт

    В Подмосковье осудят маньяка-убийцу спустя 20 лет после совершения преступлений

    Трамп и Эрдоган обсудят возобновление переговоров по Украине

    В городе нашли гнездо динозавра

    В Киеве назвали ночной удар ВС России самым худшим

    Тренер сборной Бразилии высказался о своем будущем после сенсационного вылета команды с ЧМ

    Ребенку прострелили ногу в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok