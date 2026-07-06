Польша отказалась помогать США ради Украины

MWM: Польша отказала США в передаче комплексов Patriot ради их поставок на Украину в марте

Польское правительство отказало США в передаче зенитных ракетных комплексов Patriot и тайно отправило вооружения на Украину в марте, утверждает Military Watch Magazine (MWM) с ссылкой на региональные источники.

«Когда США запросили поставки перехватчиков для пополнения своих истощенных запасов для ведения боевых действий против Ирана, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что страна не будет их поставлять. "Наши батареи Patriot и их вооружение служат для защиты воздушного пространства Польши и восточного фланга НАТО. В этом отношении ничего не меняется, и мы не планируем их куда-либо перемещать!" — заявил он», — следует из публикации.

Уничтожение комплексов Patriot российскими силами вынудило Киев увеличить запросы на новые средства противовоздушной обороны. В связи с этим в марте Польша тайно передала украинской армии партию ракет из своего оперативного резерва, передает издание.

По мнению автора статьи, таким образом польское правительства поставило поддержку Вооруженных сил Украины выше как национальных оборонных нужд, так и нужд своего «важнейшего стратегического партнера» — США. Как подчеркивает MWM, в тот период глава министерства обороны Польши заявлял о масштабном истощении доступных резервов НАТО. По его словам, Вашингтон на тот момент задействовал половину всего противовоздушного потенциала альянса в противостоянии с Ираном.

Ранее вице-спикер парламента Польши Кшиштоф Босак предположил, что правительство могло одобрить передачу Киеву комплексов Patriot без согласия польского президента Кароля Навроцкого. По его словам, подобный случай произошел с истребителями МиГ, когда главу государства не проинформировали об их поставке за рубеж.