Позицию Запада в ООН по трагедии в Старобельске описали одним словом

Небензя охарактеризовал позицию Запада в ООН по удару ВСУ в Старобельске как циничную

Страны Запада на полях ООН придерживаются циничной позиции по теракту, совершенном Вооруженными силами Украины (ВСУ) на колледж в Старобельске. Об этом журналистам РИА Новости рассказал постпред России при организации Василий Небензя.

По его словам, на заседании Совета безопасности объединения представляющая Украину сторона пыталась всячески отрицать свою причастность, в том числе гибель несовершеннолетних.

«Естественно, вторили и западные покровители», — отметил Небензя. Он добавил, что все это выглядело очень цинично, поскольку в результате удара погибли люди.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия требует от генерального секретаря Антониу Гутерриша осудить атаки Киева в Старобельске и Енакиево в Донецкой народной республике (ДНР). Словесная эквилибристика, замалчивание и попытки отойти от прямой оценки равносильны поощрению политики террора против мирных жителей, подчеркнул он.

