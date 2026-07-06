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08:05, 6 июля 2026Мир

Позицию Запада в ООН по трагедии в Старобельске описали одним словом

Небензя охарактеризовал позицию Запада в ООН по удару ВСУ в Старобельске как циничную
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Страны Запада на полях ООН придерживаются циничной позиции по теракту, совершенном Вооруженными силами Украины (ВСУ) на колледж в Старобельске. Об этом журналистам РИА Новости рассказал постпред России при организации Василий Небензя.

По его словам, на заседании Совета безопасности объединения представляющая Украину сторона пыталась всячески отрицать свою причастность, в том числе гибель несовершеннолетних.

«Естественно, вторили и западные покровители», — отметил Небензя. Он добавил, что все это выглядело очень цинично, поскольку в результате удара погибли люди.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия требует от генерального секретаря Антониу Гутерриша осудить атаки Киева в Старобельске и Енакиево в Донецкой народной республике (ДНР). Словесная эквилибристика, замалчивание и попытки отойти от прямой оценки равносильны поощрению политики террора против мирных жителей, подчеркнул он.

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