Россиянин изнасиловал пожилую мать

В Кемеровской области арестовали мужчину за изнасилование матери

В Кемеровской области арестовали мужчину за изнасилование матери. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенном пресс-центре судов региона.

Он обвиняется по статье 131 («Изнасилование») УК РФ.

По данным следствия, мужчина совершил изнасилование своей 78-летней матери.

Суд рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для обвиняемого в данном преступлении. С учетом достаточных данных, которые свидетельствуют об обоснованности подозрения, суд арестовал подозреваемого.

Ранее сообщалось, что в Брянской области россиянин проник в квартиру и надругался над 6-летней соседкой.