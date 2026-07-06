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Силовые структуры
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08:09, 6 июля 2026Силовые структуры

Россиянин изнасиловал пожилую мать

В Кемеровской области арестовали мужчину за изнасилование матери
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Pogiba Alexandra / Globallookpress.com

В Кемеровской области арестовали мужчину за изнасилование матери. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенном пресс-центре судов региона.

Он обвиняется по статье 131 («Изнасилование») УК РФ.

По данным следствия, мужчина совершил изнасилование своей 78-летней матери.

Суд рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для обвиняемого в данном преступлении. С учетом достаточных данных, которые свидетельствуют об обоснованности подозрения, суд арестовал подозреваемого.

Ранее сообщалось, что в Брянской области россиянин проник в квартиру и надругался над 6-летней соседкой.

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