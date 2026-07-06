У россиян появилась возможность записываться к мастерам через соцсети

В VK появилась онлайн-запись для частных мастеров и микробизнеса в сфере услуг

У россиян появилась возможность списываться с частными мастерами и договариваться об услугах через соцсети — во «ВКонтакте» это можно сделать через мини-приложение «Мое время». Об этом говорится в пресс-релизе VK, оказавшемся в распоряжении «Ленты.ру».

В сервисе «Мое время» специалисты будут принимать заявки прямо из соцсети, а уже пользователи «ВКонтакте» — выбирать удобные слоты в календаре мастера. Также им будут приходить напоминания о записи.

Уточняется, что сервис бесплатный, в его подключении нет ничего сложного: мастер должен всего лишь иметь бизнес-сообщество или профиль во «ВКонтакте». Приложение подойдет мастерам по маникюру, педикюру, косметологам, психологам, фитнес-тренерам и всем, кто хочет больше записей от клиентов, видеть свой рабочий график и не волноваться о лишних формальных взаимодействиях. У частных исполнителей также есть возможность делиться ссылкой для онлайн-записи с теми клиентами, кто не авторизован в соцсети.

«Мини-приложение поможет специалистам не терять клиентов, а пользователям — быстро записываться на услуги любимых мастеров, не выходя из соцсети и не отвлекаясь от просмотра контента», — заявил глава направления контентных сервисов «ВКонтакте» Никита Лебедев.

Бизнес в сфере услуг, кто развивает глубокую автоматизацию, может воспользоваться сервисом YCLIENTS. В нем владельцам компаний должно удобно управлять всеми бизнес-процессами в едином окне: от онлайн-записи и отправки маркетинговых рассылок до приема платежей и расширенной аналитики. Сервис также интегрирован с «ВКонтакте», что позволяет людям записываться на услуги, не выходя из соцсети.

Ранее был раскрыт заработок авторов контента в VK с начала 2026 года. Также вовсю продвигается подготовка к VK Fest в Москве.