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17:29, 6 июля 2026Интернет и СМИ

Удар ракеты ВСУ по жилому кварталу в Киеве попытались выдать за действия России

Сообщение об ударе ВС РФ по жилым домам в Киеве оказалось недостоверным
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Agencja Wyborcza.pl / Jacek Marczewski / Reuters

Распространенная украинскими Telegram-каналами и службой чрезвычайных ситуаций информация о том, что Вооруженные силы России намеренно наносят удары по гражданской инфраструктуре Украины, атаковав жилой квартал, является фейком. На самом деле удар был нанесен украинской ракетой, отклонившейся от курса.

В постах утверждалось, что российские войска атаковали Киев, целенаправленно ударив по жилым домам, что привело к жертвам среди мирных украинцев. Публиковались также видео разрушенных многоэтажек.

По жилому кварталу на самом деле ударила зенитная ракета Вооруженных сил Украины. На камерах видеонаблюдения хорошо видно пуск ракеты и ее удар по жилому району столицы Украины во время ночной атаки. Ряд квартир и автомобилей получил серьезные повреждения.

Целью Российской армии были исключительно военные объекты, о чем сообщали Министерство обороны и военкоры, освещая удар возмездия в ночь на 6 июля. Среди пораженных целей — Жулянский машиностроительный завод «Визар», где производились компоненты для ракет «Нептун» и другое вооружение, судостроительный завод «Кузница на Рыбальском», выполнявший оборонные заказы по ремонту и модернизации военной техники. Согласно официальной сводке Минобороны, в Киеве также было поражено промышленное предприятие «Абрис ПТ», которое называется одним из ключевых предприятий ВПК Украины. Еще одна цель — «УКР АРМО ТЕХ», один из ключевых производителей и поставщиков бронеавтомобилей и элементов бронезащиты для украинской военной техники. Подтверждается и попадание по ЧАО «Кузницана на Рыбальском» и заводу «Квант» — ключевой научно-производственной базе, занимающейся в том числе выпуском ракет «Нептун-МД». Примечательно, что о плохих результатах работы противовоздушной обороны украинской армии говорил и Владимир Зеленский.

ВС РФ бьют только по военным или околовоенным объектам на Украине, неоднократно заявляли в Москве. На это указывал, в частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив разницу с действиями украинских войск. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя прошлый удар возмездия, также подчеркивала, что удары наносились не по мирным объектам, а по используемым в интересах ВСУ военно-стратегическим целям.

Данные о том, что Россия специально ударила по жилым домам в Киеве, не получили распространения в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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