В Evolute оценили перспективы электромобильного рынка в России

Резников: Инфраструктуры для «электричек» за пределами крупных городов все еще не хватает

Как будет развиваться рынок электромобилей и гибридов в России, на полях Международной промышленной выставки «Иннопром-2026», которая проходит в эти дни в Екатеринбурге, «Ленте.ру» рассказал управляющий партнер компании — производителя электромобилей и гибридов Evolute Андрей Резников.

По его словам, рынок сейчас проходит через фазу охлаждения после бурного роста: в 2025 году продажи новых электромобилей действительно просели относительно 2024-го примерно на 30 процентов, до 12,5 тысячи штук. «Но этот спад почти полностью компенсировал сегмент гибридов, который вырос на 9 процентов. В сумме совокупный объем рынка NEV снизился лишь на несколько процентов. То есть годовая просадка, о которой много говорят, касается именно электромобилей, а не электрифицированного транспорта в целом», — уточнил эксперт.



Он подчеркнул: в 2026 году рынок совершил настоящий рывок. По данным аналитического агентства «Автостат», за первое полугодие 2026-го продажи электромобилей и гибридов суммарно выросли в два раза относительно первого полугодия 2025-го — до 35,3 тысячи штук против 17,6 тысячи годом ранее. Доля NEV в общем объеме российского авторынка увеличилась до шести процентов (против трех процентов годом ранее), а доля машин NEV локальной сборки в этом сегменте — почти втрое. «Мы рассматриваем это как подтверждение долгосрочного тренда на электрификацию и локализацию. Рост во многом обеспечен именно отечественными брендами, и мы рассчитываем сохранить и укрепить эту динамику», — заявил топ-менеджер.

Ранее он объяснил дефицит машин бренда у дилеров. «Текущее снижение объемов поставок носит временный и плановый характер: оно связано с переходом предприятия от крупноузловой сборки к мелкоузловой. Это важный технологический шаг, требующий перенастройки производственных процессов», — заявил эксперт.