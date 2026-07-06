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13:02, 6 июля 2026Из жизни

Воры проникли в музей и похитили драгоценности на 356 миллионов рублей

Во Франции из музея Рене Лалика похитили драгоценности на четыре миллиона евро
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Vincent Kessler / Reuters

На северо-востоке Франции неизвестные похитили драгоценности из музея Рене Лалика. Об этом сообщает издание France 24.

Кража произошла рано утром в воскресенье, 5 июля. Воры проникли в здание около половины шестого и сразу направились в зал с украшениями. Им удалось похитить около 20 экспонатов и скрыться. Ущерб оценивается почти в четыре миллиона евро (356 миллионов рублей).

Сработала сигнализация, однако охранная компания проверила ее слишком поздно и не успела остановить похитителей. Первой на месте происшествия оказалась уборщица, она и вызвала полицию. Сейчас правоохранительные органы изучают записи с камер видеонаблюдения.

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Музей находится в коммуне Винжен-сюр-Модер и открылся в 2011 году. Он посвящен Рене Лалику — французскому ювелиру и художнику по стеклу эпохи модерна и ар-деко.

В октябре четыре преступника вынесли из Лувра бесценные артефакты французской короны и успешно скрылись с места преступления. Чтобы провернуть кражу, им хватило всего семи минут.

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