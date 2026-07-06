Запашный прокомментировал случай с 14 лет преследовавшим одну семью слоном

Артист Запашный усомнился в случае со слоном из Непала, 14 лет преследовавшим одну семью

Цирковой артист Аскольд Запашный прокомментировал случай со слоном из Непала, который за 14 лет расправился с четырьмя членами одной семьи. Его слова приводит издание Life.ru.

Запашный усомнился, что слон сознательно преследовал пострадавших. По его мнению, подобные истории часто формируются из серии разрозненных эпизодов, которые затем складываются в единый драматичный сюжет, создающий иллюзию «осознанной мести».

У слонов нет такого интеллекта, чтобы испытывать чувство долгосрочной мести, затаивать обиду или что-то подобное. Животное может негативно реагировать на конкретного человека на протяжении долгого времени Аскольд Запашный

Ранее сообщалось, что в Непале дикий слон по кличке Дхурбе 14 лет преследовал семью, нашел ее и расправился с женщиной и ребенком. Всего на его счету не менее 25 жертв.