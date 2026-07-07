28-летний российский блогер сделал пересадку волос и снова начал лысеть

Российский стример Братишкин пожаловался на алопецию

28-летний российский блогер и стример Владимир Семенюк, известный как Братишкин, пожаловался на выпадение волос. О жизни с этой особенностью здоровья он рассказал в онлайн-трансляции на платформе Twitch.

«У меня болезнь. У меня алопеция буквально. Она досталась мне от моего бати», — заявил он. Стример добавил, что из-за этого ему, чтобы сохранить волосы, придется либо всю жизнь пользоваться специальным препаратом для лечения облысения, либо периодически делать пересадку волос.

Братишкин напомнил, что ранее уже прибегал к этой процедуре. Однако, как уточнил блогер, спустя некоторое время волосы снова начали выпадать.

Ранее химик и фармаколог Кира Заславская опровергла популярный миф об облысении. По словам специалистки, между потерей волос по андрогенетическому типу и уровнем тестостерона нет прямой связи.