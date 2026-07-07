Блогер из России раскрыл минус жизни во Франции

Живущий в Европе блогер Grey Wiese: Во Франции не такой порядок, как в Германии

Популярный блогер и музыкант Сергей Григорьев-Апполонов, известный как Grey Wiese, переехавший во Францию, раскрыл минус жизни в этой стране. На эту тему он высказался в видео на своем YouTube-канале.

Блогер сравнил жизнь в Германии и во Франции и назвал их противоположными странами с разными достоинствами и недостатками. «В Германии стабильность и порядок всегда, (...) все по полочкам. Во Франции все немного попроще», — сказал он.

Григорьев-Апполонов привел в пример ситуацию с вызовом сантехника: по его словам, в Германии такой специалист придет на вызов в заранее обговоренное время и не опоздает. Во Франции же, как отметил блогер, вызванный сантехник может опоздать на два часа или же и вовсе не явиться.

Ранее Григорьев-Апполонов назвал самое тяжелое в жизни вне родины. Блогер рассказал, что более трех лет не видел мать. Говоря об этом, он заплакал.