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16:36, 7 июля 2026Россия

«Черная вдова» вышла замуж за участника СВО старше себя на 24 года

В Воронежской области «черная вдова» вышла замуж за участника СВО старше себя на 24 года
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Mikolaevna / Shutterstock / Fotodom

«Черная вдова» вышла замуж за участника специальной военной операции (СВО), который был старше ее на 24 года. Об этом сообщила прокуратура Воронежской области в Telegram-канале.

«В октябре 2024 года в территориальном отделе ЗАГС заключен брак и в тот же день 63-летний мужчина подписал контракт об участии в специальной военной операции», — указали в ведомстве.

В прокуратуре подчеркнули, что супругу участника СВО не знал никто из его родственников, а сам мужчина совместно с женой не проживал. Более того, боец никогда не рассказывал родным о желании вступить в брак. Женщина вышла замуж, чтобы получить за мужчину социальные выплаты.

После проверки прокуратуры суд аннулировал брак и оставил в силе решение после жалобы «черной вдовы».

Ранее стало известно, что житель Алтайского края ушел на спецоперацию, женился на «черной вдове» и пропал. Известно, что заочно сформированная пара расписалась, а уже в 2026 году военнослужащий был признан пропавшим без вести.

После начала спецоперации на Украине за участниками боевых действий стали охотиться «черные вдовы», которые выходят замуж ради выплат после смерти бойцов. Кроме «черных вдов», солдат преследуют и «мальвинки» — такие женщины выкачивают из бойцов не только деньги, но и сведения, которые передают украинским военным.

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