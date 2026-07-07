Девушка показала смешную деталь на фото с возлюбленным и взорвала соцсети

Пользовательница Обри (фамилия неизвестна) с никнеймом @aubrey5044 показала смешную деталь на фото с возлюбленным и взорвала соцсети. Пост появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенном кадре девушка позировала на улице в красной кофте и джинсах, прижавшись к избраннику, который надел черную футболку и брюки из денима. Также она продемонстрировала крупным планом искаженную тень от своего лица на одежде парня. «Ха-ха, один в один лицо Авраама Линкольна [16-й президент США]», — посмеялась автор публикации.

Пост набрал 10,9 миллиона просмотров и 1,2 миллиона лайков. «Мне очень жаль, но это чертовски смешно», «Умираю от смеха», «Мне искренне жаль, но ты похожа на красавчика Сквидварда», «Не вижу проблемы, ты как гигачад», — пошутили юзеры в комментариях.

Ранее в июле маникюр канадки с никнеймом @its_a_cat_astrophe во время внезапного предложения руки и сердца рассмешил пользователей сети.