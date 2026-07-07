Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:14, 7 июля 2026Экономика

Депутатам Госдумы выплатят премии досрочно

«Ведомости»: Депутаты Госдумы получат премии в сентябре за счет экономии средств
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В 2026 году депутаты Госдумы получат ежегодные премии досрочно — в начале сентября, то есть еще до выборов, назначенных на 20 число месяца. Об этом на закрытой части пленарного заседания рассказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, предложивший использовать средства на избирательную кампанию, пишут «Ведомости».

Информацию подтвердили изданию сразу пять депутатов. По их словам, обычно премии выплачиваются в конце года, но на этот раз ускорить процесс удалось с помощью экономии средств в размере двух миллиардов рублей.

Один из источников уточнил, что премии могут получить все депутаты, но сумма будет различаться в зависимости от выполнения определенных KPI. Напрямую к статусу размер премий не привязан, конечное решение принимает руководство Госдумы. Итоговое заседание Госдума восьмого созыва проведет 27 июля.

Ранее сообщалось, что в марте среднемесячная номинальная заработная плата в Москве выросла более чем на 30 тысяч рублей, до 219 618 рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский обратился к НАТО с одним вопросом

    Раскрыто состояние народной артистки России Жемчужной за месяц до смерти

    В США оценили «невероятное вооружение» корейского эсминца

    В российском городе ввели необычную традицию

    Глухой мальчик увлекся игрой, потерялся и нашел родных только спустя 35 лет

    Россиянин похитил пять миллионов рублей при помощи винограда

    Трамп раскрыл причину ухудшения отношений с Мелони

    «Черная вдова» вышла замуж за участника СВО старше себя на 24 года

    Трамп высказался о сделке по Украине

    Москвичам назвали дату возвращения жары

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok