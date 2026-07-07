Депутатам Госдумы выплатят премии досрочно

«Ведомости»: Депутаты Госдумы получат премии в сентябре за счет экономии средств

В 2026 году депутаты Госдумы получат ежегодные премии досрочно — в начале сентября, то есть еще до выборов, назначенных на 20 число месяца. Об этом на закрытой части пленарного заседания рассказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, предложивший использовать средства на избирательную кампанию, пишут «Ведомости».

Информацию подтвердили изданию сразу пять депутатов. По их словам, обычно премии выплачиваются в конце года, но на этот раз ускорить процесс удалось с помощью экономии средств в размере двух миллиардов рублей.

Один из источников уточнил, что премии могут получить все депутаты, но сумма будет различаться в зависимости от выполнения определенных KPI. Напрямую к статусу размер премий не привязан, конечное решение принимает руководство Госдумы. Итоговое заседание Госдума восьмого созыва проведет 27 июля.

Ранее сообщалось, что в марте среднемесячная номинальная заработная плата в Москве выросла более чем на 30 тысяч рублей, до 219 618 рублей.