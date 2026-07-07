В российском регионе за день выпала месячная норма осадков

На Красноярский край обрушился ливень. Дожди шли на протяжении всего дня, пролив на регион месячную норму осадков, пишет «Комсомольская правда».
Всего за сутки в разных районах Красноярска выпало от 36 до 45 миллиметров дождевой воды. А ночью выпало еще от 23 до 6 миллиметров, отмечают синоптки.
Дороги областной столицы затопило ливневыми водами — автомагистрали превратились в полноводные реки, а во дворах машины утопают в лужах по капот. Сильнее всего затопило улицы Электриков, Свердловской и Карамзина, у дома на проспекте 60 лет Образования СССР дождем размыло асфальт.
Досталось не только Красноярску: в поселке Памяти 13 борцов залило садовые участки и даже размыло несколько мостов, в поселке Верхняя Бирюса и селе Солгон затопило 28 приусадебных участков. Как сообщается, у поселка Чесноки застряла легковушка с женщиной и четырьмя детьми. Семью эвакуировали, людей вызволяли на лодке — грузовик не смог подъехать к машине. Кроме того, под воду погрузились подъездные дороги к садоводческим обществам «Учитель 3», «Учитель 4», «Ласточка», «Кипрей», «Монтажник», «Надежда-Славянка», «Экскаваторщик» и платформе Крючково. Кое-где вода поднялась на высоту до полуметра.
Ранее в Новокузнецке река вышла из берегов и подтопила подстанцию. Света лишились порядка полусотни многоэтажек и 400 частных домов.