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18:54, 7 июля 2026Экономика

В российском регионе за день выпала месячная норма осадков

В Красноярском крае за сутки выпала месячная норма осадков
Виктория Клабукова

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

На Красноярский край обрушился ливень. Дожди шли на протяжении всего дня, пролив на регион месячную норму осадков, пишет «Комсомольская правда».

Всего за сутки в разных районах Красноярска выпало от 36 до 45 миллиметров дождевой воды. А ночью выпало еще от 23 до 6 миллиметров, отмечают синоптки.

Дороги областной столицы затопило ливневыми водами — автомагистрали превратились в полноводные реки, а во дворах машины утопают в лужах по капот. Сильнее всего затопило улицы Электриков, Свердловской и Карамзина, у дома на проспекте 60 лет Образования СССР дождем размыло асфальт.

Досталось не только Красноярску: в поселке Памяти 13 борцов залило садовые участки и даже размыло несколько мостов, в поселке Верхняя Бирюса и селе Солгон затопило 28 приусадебных участков. Как сообщается, у поселка Чесноки застряла легковушка с женщиной и четырьмя детьми. Семью эвакуировали, людей вызволяли на лодке — грузовик не смог подъехать к машине. Кроме того, под воду погрузились подъездные дороги к садоводческим обществам «Учитель 3», «Учитель 4», «Ласточка», «Кипрей», «Монтажник», «Надежда-Славянка», «Экскаваторщик» и платформе Крючково. Кое-где вода поднялась на высоту до полуметра.

Ранее в Новокузнецке река вышла из берегов и подтопила подстанцию. Света лишились порядка полусотни многоэтажек и 400 частных домов.

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