Президент Франции Макрон отказался комментировать приговор Ле Пен

(Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался комментировать решение апелляционного суда Парижа в отношении лидера парламентской фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Об этом пишет РИА Новости.

На пресс-конференции Макрон отметил, что решение не комментировать результат правосудия является здравой вещью для демократии. Глава Франции подчеркнул, что именно такого правила он будет придерживаться.

Ранее Французский апелляционный суд оставил в силе обвинительный приговор Марин Ле Пен за нецелевое использование средств Европейского союза (ЕС).