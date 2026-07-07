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17:48, 7 июля 2026Мир

Макрон отказался комментировать приговор Ле Пен

Президент Франции Макрон отказался комментировать приговор Ле Пен
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался комментировать решение апелляционного суда Парижа в отношении лидера парламентской фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Об этом пишет РИА Новости.

На пресс-конференции Макрон отметил, что решение не комментировать результат правосудия является здравой вещью для демократии. Глава Франции подчеркнул, что именно такого правила он будет придерживаться.

Ранее Французский апелляционный суд оставил в силе обвинительный приговор Марин Ле Пен за нецелевое использование средств Европейского союза (ЕС).

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