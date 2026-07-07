Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:08, 7 июля 2026Экономика

Масштабы нехватки работников в ключевой российской отрасли оценили

Мантуров: До 2032 года в российский промсектор нужно привлечь более 1,5 млн работников
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

До 2032 года в российский промышленный сектор необходимо будет привлечь в общей сложности более 1,5 миллиона работников. Масштабы нехватки сотрудников в одной из ключевых отраслей национальной экономики оценил первый вице-премьер Денис Мантуров, его слова приводит РИА Новости.

Ограничительным фактором остается высокая конкуренция работодателей из различных секторов в борьбе за квалифицированных работников. На этом фоне заместитель главы правительства призвал руководителей промышленных предприятий к более активному участию в демографической политике.

Справиться с кадровым голодом исключительно за счет мер поддержки и проектного управления не получится. «Это в том числе прямой запрос к участию предприятий в демографической политике», — констатировал Мантуров.

Кадровый голод затронул не только промышленный, но и ряд других важных секторов российской экономики. В ближайшие годы особым спросом у работодателей, пояснял премьер-министр Михаил Мишустин, будут пользоваться квалифицированные рабочие. К числу самых востребованных специалистов доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин отнес инженеров, токарей, электриков, сварщиков и фрезеровщиков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны подробности убийства подозреваемой в покушении на украинского олигарха

    Недополученные доходы бюджета от маркетплейсов оценили

    Предсказана реакция участников саммита НАТО на мрачное настроение Трампа

    Перечислены недостатки подержанных компьютеров

    В России мотоциклистам рекомендуют тщательно планировать поездки в 2026

    Иностранца задержали за сексуальное насилие над ребенком в автобусе в Москве

    Раскрыт украинский убийца первой террористки в истории Монако

    Словакия объяснила ограничение выдачи виз россиянам

    Россиянка девять лет отработала в Сирии на террористов

    Компании из одной европейской страны обогатились на перевозках российской нефти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok