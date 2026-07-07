Масштабы нехватки работников в ключевой российской отрасли оценили

Мантуров: До 2032 года в российский промсектор нужно привлечь более 1,5 млн работников

До 2032 года в российский промышленный сектор необходимо будет привлечь в общей сложности более 1,5 миллиона работников. Масштабы нехватки сотрудников в одной из ключевых отраслей национальной экономики оценил первый вице-премьер Денис Мантуров, его слова приводит РИА Новости.

Ограничительным фактором остается высокая конкуренция работодателей из различных секторов в борьбе за квалифицированных работников. На этом фоне заместитель главы правительства призвал руководителей промышленных предприятий к более активному участию в демографической политике.

Справиться с кадровым голодом исключительно за счет мер поддержки и проектного управления не получится. «Это в том числе прямой запрос к участию предприятий в демографической политике», — констатировал Мантуров.

Кадровый голод затронул не только промышленный, но и ряд других важных секторов российской экономики. В ближайшие годы особым спросом у работодателей, пояснял премьер-министр Михаил Мишустин, будут пользоваться квалифицированные рабочие. К числу самых востребованных специалистов доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин отнес инженеров, токарей, электриков, сварщиков и фрезеровщиков.