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15:08, 7 июля 2026Экономика

Недополученные доходы бюджета от маркетплейсов оценили

В РАН оценили недополученные доходы бюджета от маркетплейсов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Эксперты Центра налоговой политики при участии Института народнохозяйственного прогнозирования РАН подсчитали, что недополученные доходы бюджета от маркетплейсов в этом году могут составить от 440 до 690 миллиардов рублей. Об этом пишет газета «Ведомости».

Большая часть потенциальных потерь — около 350 миллиардов рублей — связано с применением специальных налоговых режимов и схем налоговой оптимизации российскими селлерами. Больше 120 миллиардов приходится на отсутствие обязанности иностранных продавцов уплачивать НДС при трансграничной торговле. А почти 40 миллиардов — на частичное уклонение от уплаты НДФЛ и страховых взносов работников со стороны владельцев ПВЗ.

Ранее глава Сбера Герман Греф говорил, что в 2025 году маркетплейсы в России недоплатили налогов на 1,5 триллиона рублей. Со своей стороны председатель Центробанка Эльвира Набиуллина отмечала, что по количеству клиентов маркетплейсы стали системно-значимой инфраструктурой и их регулирование необходимо развивать.

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