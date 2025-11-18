Экономика
12:41, 18 ноября 2025Экономика

Греф оценил объем недоплаченных маркетплейсами налогов

Греф: В 2025 году маркетплейсы в России недоплатили налогов на 1,5 трлн рублей
Вячеслав Агапов

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В 2025 году маркетплейсы в России недоплатили налогов на 1,5 триллиона рублей. Так оценил объем потерь бюджета глава Сбера Герман Греф, комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру».

Как заявил председатель правления банка, сегодня маркетплейсы находятся вне конкуренции, и в первую очередь налоговой конкуренции.

«По нашим подсчетам маркетплейсы в этом году не доплатили налогов на 1,5 триллиона рублей. Те скидки, которые они дают - это за наш с вами счет. Мне неприятно, когда маркетплейсы забирают неправомерно долю на рынке у физических сетей за счет нерыночных условий конкуренции, созданных со стороны государства. Это должно быть прекращено. И тогда в честной конкуренции они должны показать свою эффективность», приводит слова топ-менеджера пресс-служба.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала скидки маркетплейсов при оплате товаров «не совсем справедливой» формой конкурентной борьбы. Банки, продающие финансовые услуги на платформе, «не могут предоставить возможность платить карточками другого банка и указать другую цену, а платформы могут», пояснила она.

