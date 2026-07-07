Необычные «археологи» впервые поработали на раскопках в России

Впервые на археологических раскопках в России применили робособаку

Впервые на археологических раскопках в России применили робособаку, рассказал кандидат исторических наук, доцент Мезоамериканского центра РГГУ Василий Новиков в своем блоге «Идейный археолог».

Команда под руководством Новикова ведет раскопки в Смоленской области, на территории историко-археологического природного комплекса «Гнездово», раскрывая курганы и поселения конца X-начала XI веков.

Необычные «археологи» под кличками Сигурд и Фрейя занялись наземным сканированием раскопов. По словам Новикова, робопсы помогают в фиксации ландшафта и объектов в раскопе, при этом за счет легкого веса не разрушая свежую зачистку. Он спрогнозировал, что робособаки и далее будут решать нужные археологам задачи.

Ранее во время раскопок на территории древней каменной цитадели Нарын-кала, образующей главную часть исторической Дербентской крепости, археологи из Российской академии наук обнаружили древнюю кухню с тандырами.