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14:09, 7 июля 2026Моя страна

Необычные «археологи» впервые поработали на раскопках в России

Впервые на археологических раскопках в России применили робособаку
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал «Идейный Археолог Василий Новиков»

Впервые на археологических раскопках в России применили робособаку, рассказал кандидат исторических наук, доцент Мезоамериканского центра РГГУ Василий Новиков в своем блоге «Идейный археолог».

Команда под руководством Новикова ведет раскопки в Смоленской области, на территории историко-археологического природного комплекса «Гнездово», раскрывая курганы и поселения конца X-начала XI веков.

Необычные «археологи» под кличками Сигурд и Фрейя занялись наземным сканированием раскопов. По словам Новикова, робопсы помогают в фиксации ландшафта и объектов в раскопе, при этом за счет легкого веса не разрушая свежую зачистку. Он спрогнозировал, что робособаки и далее будут решать нужные археологам задачи.

Ранее во время раскопок на территории древней каменной цитадели Нарын-кала, образующей главную часть исторической Дербентской крепости, археологи из Российской академии наук обнаружили древнюю кухню с тандырами.

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