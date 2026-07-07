Пожилым людям посоветовали освоить пять небанальных хобби ради здоровья мозга

Психолог Крамер предложил пожилым людям освоить жонглирование и танцы ради здоровья мозга

Психолог Арт Крамер и геронтолог Дениз Парк назвали пять небанальных привычек, которые помогут в зрелом возрасте сохранить здоровье мозга. Их специалисты перечислили в беседе с порталом MartaStewart.

Прежде всего Крамер посоветовал пожилым людям освоить жонглирование. Он объяснил, что, чтобы овладеть этим хобби, человек должен понимать, по какой траектории двигаются мячи, и уметь правильно двигать руками. Благодаря этому сложному навыку повышается нейропластичность мозга, уточнил психолог.

Специалист также порекомендовал ради здоровья мозга заняться танцами. По его словам, многочисленные исследования показали, что у пожилых людей, которые ходили на танцы раз в неделю, были выявлены положительные изменения в гиппокампе — области мозга, ответственной за память. Также это хобби помогает сохранить гибкость и выносливость в зрелом возрасте.

Парк добавила, что полезно также заняться фотографией или шитьем. Она отметила, что эти хобби активизируют рабочую и эпизодическую память, а также логическое мышление. Кроме того, помочь сохранить здоровье мозга в зрелости могут видеоигры, заверила геронтолог.

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