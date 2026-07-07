Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
13:31, 7 июля 2026Забота о себе

Пожилым людям посоветовали освоить пять небанальных хобби ради здоровья мозга

Психолог Крамер предложил пожилым людям освоить жонглирование и танцы ради здоровья мозга
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: adriaticfoto / Shutterstock / Fotodom

Психолог Арт Крамер и геронтолог Дениз Парк назвали пять небанальных привычек, которые помогут в зрелом возрасте сохранить здоровье мозга. Их специалисты перечислили в беседе с порталом MartaStewart.

Прежде всего Крамер посоветовал пожилым людям освоить жонглирование. Он объяснил, что, чтобы овладеть этим хобби, человек должен понимать, по какой траектории двигаются мячи, и уметь правильно двигать руками. Благодаря этому сложному навыку повышается нейропластичность мозга, уточнил психолог.

Специалист также порекомендовал ради здоровья мозга заняться танцами. По его словам, многочисленные исследования показали, что у пожилых людей, которые ходили на танцы раз в неделю, были выявлены положительные изменения в гиппокампе — области мозга, ответственной за память. Также это хобби помогает сохранить гибкость и выносливость в зрелом возрасте.

Материалы по теме:
На дне. Как вытащить себя из депрессии и вновь захотеть жить?
На дне.Как вытащить себя из депрессии и вновь захотеть жить?
4 июня 2022
Плохие новости вгоняют нас в стресс и бьют по психике. Чем заняться, чтобы отвлечься от негатива?
Плохие новости вгоняют нас в стресс и бьют по психике.Чем заняться, чтобы отвлечься от негатива?
11 июня 2022

Парк добавила, что полезно также заняться фотографией или шитьем. Она отметила, что эти хобби активизируют рабочую и эпизодическую память, а также логическое мышление. Кроме того, помочь сохранить здоровье мозга в зрелости могут видеоигры, заверила геронтолог.

Ранее диетолог Кейтлин Бил рассказала, какие напитки необходимы для достижения долголетия. Одним из них специалистка назвала кефир.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Настроение Трампа омрачилось перед саммитом НАТО

    Россиянам назвали скрытые причины отказов в приеме на работу

    В России ответили на заявление Буданова о максимальной эскалации

    На Украине не захотели отказываться от Бандеры ради вступления в ЕС

    Блогер из России раскрыл минус жизни во Франции

    Пожилым людям посоветовали освоить пять небанальных хобби ради здоровья мозга

    Матч Норвегии и Бразилии на ЧМ принес россиянину выигрыш в размере 2 миллионов рублей

    Макрон сделал заявление на фоне взрыва во время его визита в Сирию

    На Украине предрекли погромы против украинцев в Польше

    Генсек НАТО сравнил альянс с футбольной командой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok