Предсказана реакция участников саммита НАТО на мрачное настроение Трампа

Политолог Коньков: Участники саммита НАТО будут обхаживать Трампа

Участники саммита НАТО, который пройдет в Анкаре 7-8 июля, будут обхаживать президента США Дональда Трампа, чтобы не спровоцировать нежелательной для них реакции, считает политолог Александр Коньков. Такую реакцию в беседе с «Лентой.ру» специалист спрогнозировал после сообщений о мрачном настроении американского лидера.

«Настроение Трампа уже давно стало значимым фактором в международной политике. Человек достаточно импульсивен, не лезет за словом в карман и выражает свои эмоции так, как считает нужным на разных мероприятиях», — отметил Коньков.

Политолог напомнил, что на прошлом саммите НАТО американский лидер также был в мрачном настроении.

«Тогда активность нового на тот момент генсека НАТО Марка Рютте, как известно, сводилась к тому, чтобы умиротворять Трампа и не позволять ему выплескивать негативные эмоции. Все тогда дрожали, чтобы как бы чего не вышло. То, что мы наблюдаем сегодня, повторяет ситуацию прошлого года. Недовольство Трампа, его критика относительно финансовых ресурсов, которые вкладываются разными участниками объединения, хорошо известны», — добавил он.

Есть вероятность того, что все пройдет не в том направлении, в котором задумывали организаторы. Наверное, вновь мы будем свидетелями того, как участники НАТО будут обхаживать Трампа для того, чтобы не спровоцировать нежелательной для них реакции Александр Коньков политолог

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщил, что Трамп пребывает в мрачном настроении перед саммитом НАТО.

Как отмечает телеканал, европейские лидеры надеются, что встреча в Анкаре пройдет без серьезных эксцессов, и планируют дать новые обещания по оборонным вопросам, чтобы успокоить Трампа. Отмечается, что генсек альянса Марк Рютте также пытался сгладить разногласия во время своего июньского визита в Белый дом.

