Президент Приднестровья рассказал о вторжении армии Молдавии в один город

Президент ПМР Красносельский рассказал о вторжении армии Молдавии в Бендеры в 1992 году

Президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский рассказал о вторжении армии Молдавии в 1992 году в город Бендеры, который является единственным городом образования на правом берегу Днестра. Его слова приводит РИА Новости.

Красносельский напомнил, что недавно в ПМР отмечали годовщину трагедии в Бендерах. Он напомнил, что тогда армия Молдавии организовала массированное вторжение в город.

«Хочется надеяться, что здравый смысл возобладает, и ни у кого из политических деятелей Молдовы не возникнет мысли вновь направить оружие против мирного приднестровского народа», — подчеркнул политик.

Летом 1992 года в городе Бендеры армия и полиция Молдавии предприняла попытку силового установления контроля над населенным пунктом. Однако молдавские вооруженные силы встретили ожесточенное сопротивление со стороны приднестровских формирований.

В конце июня президент Молдавии Майя Санду сообщила, что хочет поднять вопрос Приднестровья на переговорах о завершении конфликта на Украине в случае, если они начнутся. По ее словам, Кишинев желает поставить на повестку дня возможность мирного вывода российских войск из региона.