Россиянка девять лет отработала в Сирии на террористов

Суд дал 6 лет колонии жительнице Дагестана, которая 9 лет работала на террористов в Сирии

Жительница Дагестана девять лет отработала в Сирии на террористов, за что ей вынесли приговор в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ по республике.

Хасавюртовский районный суд признал Салаватову Х. Р. виновной по статье 208 УК России («Участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании»). Ей назначено шесть лет в колонии общего режима. Суд отсрочил женщине отбывание наказания до тех пор, пока ее ребенку не исполнится 14 лет.

Из материалов уголовного дела следует, что в 2016 году Салаватова в Сирии добровольно вступила в незаконное вооруженное формирование, входящее в структуру международной террористической организации. До ноября 2025 года она выполняла хозяйственно-обеспечивающие функции.

Ранее сообщалось, что власти Марокко экстрадируют в Москву разыскиваемого Интерполом Дмитрия Леонова, которого обвиняют в совершении преступления по статье 208 УК РФ.