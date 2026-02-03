Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:01, 3 февраля 2026Мир

Власти одной страны экстрадируют в Москву разыскиваемого Интерполом россиянина

Марокко выдаст Москве бывшего «шариатским судьей» у террористов россиянина
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Власти Марокко экстрадируют в Москву россиянина Дмитрия Леонова, которого разыскивает Интерпол. Он обвиняется в участии в деятельности террористической организации, заявлено на официальном сайте Генпрокуратуры.

Леонов проходит фигурантом по части 2 статьи 208 УК РФ («Участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации») и части 2 статьи 205.5 УК РФ («Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической»).

Следствие считает, что гражданин РФ, находясь в Сирии в 2012 году, был шариатском судьей в незаконном формировании. В 2015 году группировка стала частью «Джебхат ан-Нусра» (признана в России террористической организацией и запрещена).

Когда Леонова объявили в международный розыск, его задержали в Марокко. Генпрокуратура в сотрудничестве с Минюстом королевства смогли добиться его выдачи РФ. Его доставят в Москву в сопровождении работников ФСИН и НЦБ Интерпола.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Власти сообщили о серьезных повреждениях после ракетного удара ВСУ по российскому городу

    Рассекречен план ввода западных войск на Украину

    В мире обсуждают новости о здоровье Шумахера. Что с ним происходит на самом деле?

    Мирный житель российского села получил ранения при атаке беспилотника ВСУ

    Власти одной страны экстрадируют в Москву разыскиваемого Интерполом россиянина

    Удар «Гераней» по объекту энергетики сняли на видео

    В российском регионе начали возвращать свет

    На Украине разворовали миллионы гривен из средств для инвалидов

    Администрация Трампа отреагировала на ночные удары России по Украине

    Зеленский сделал заявление на фоне российских ударов по энергетике

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok