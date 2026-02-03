Власти одной страны экстрадируют в Москву разыскиваемого Интерполом россиянина

Марокко выдаст Москве бывшего «шариатским судьей» у террористов россиянина

Власти Марокко экстрадируют в Москву россиянина Дмитрия Леонова, которого разыскивает Интерпол. Он обвиняется в участии в деятельности террористической организации, заявлено на официальном сайте Генпрокуратуры.

Леонов проходит фигурантом по части 2 статьи 208 УК РФ («Участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации») и части 2 статьи 205.5 УК РФ («Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической»).

Следствие считает, что гражданин РФ, находясь в Сирии в 2012 году, был шариатском судьей в незаконном формировании. В 2015 году группировка стала частью «Джебхат ан-Нусра» (признана в России террористической организацией и запрещена).

Когда Леонова объявили в международный розыск, его задержали в Марокко. Генпрокуратура в сотрудничестве с Минюстом королевства смогли добиться его выдачи РФ. Его доставят в Москву в сопровождении работников ФСИН и НЦБ Интерпола.