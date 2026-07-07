Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:46, 7 июля 2026Наука и техника

Российский БПК «Североморск» столкнулся с противодействием иностранных ВМС

Командир Афанасьев: Корабль ВМФ России столкнулся с противодействием иностранных ВМС
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российский большой противолодочный корабль (БПК) «Североморск» вернулся из дальнего похода, в котором успешной выполнил все задачи несмотря на противодействие Военно-морских сил (ВМС) иностранных государств, заявил командир корабля Тарас Афанасьев. Его слова приводят РИА Новости.

Афанасьев сообщил, что БПК находился в походе более 212 суток.

«Несмотря на тяжелые условия похода, штормовое море, противодействие военно-морских сил иностранных государств, корабль выполнил все поставленные задачи с высоким качеством», — сказал командир.

Материалы по теме:
Вооруженные до зубов. Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
Вооруженные до зубов.Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
29 сентября 2023
Ударная сила. Как в России создают самые грозные подлодки в мире
Ударная сила.Как в России создают самые грозные подлодки в мире
3 ноября 2023

В июне обозреватель американского издания 19FortyFive Стив Балестриери заметил, что тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» после модернизации можно считать совершенно новым кораблем.

В августе газета «Известия» со ссылкой на информированные источники сообщила, что завершение ремонта и модернизации БПК Военно-морского флота (ВМФ) России «Адмирал Чабаненко», запланированное на 2025 год, откладывается на неопределенный срок.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский обратился к НАТО с одним вопросом

    Молодой россиянин порезал себя ножом после общения с аферистом

    Зеленский подписал сделку по беспилотникам с премьером Эстонии

    Кнутов рассказал о последствиях уничтожения украинских АЗС

    Китай укрепил «тайваньское направление» танками Type 99

    Российские власти призвали принимать меры и не допускать сбоев в поставках топлива

    Молодая россиянка оказалась на скамье подсудимых по статье о госизмене

    В России объяснили возросшую решимость ударов по Украине

    Москвичам предсказали отклонение от нормы

    Бобры построили плотины и затопили дома под Петербургом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok