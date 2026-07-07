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11:39, 7 июля 2026Экономика

У Седоковой нашли долги за «коммуналку»

Приставы взыскивают с Анны Седоковой долг за ЖКУ
Виктория Клабукова

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Певица Анна Седокова задолжала за «коммуналку». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы судебных приставов.

Как сообщается, исполнительное производство о взыскании было возбуждено в отношении звезды еще в ноябре 2024 года. Сумма взыскиваемой задолженности составляет больше 10,2 тысячи рублей, включая пени, но без учета долгов по платежам за газ, тепло и электроэнергию. В том же году производство прекратили по причине «невозможности взыскания по судебному документу», однако в мае 2026-го его возобновили, причем сумма осталась прежней.

Ранее стало известно о накопившихся за ЖКУ долгах Аллы Пугачевой. За неуплату счетов за свет в апартаментах в элитном жилом комплексе «Филипповский» на Арбате суд взыскал с певицы более 17 тысяч рублей.

Судебные разбирательства из-за коммунальных долгов грозили и Анастасии Волочковой. За больше чем полгода бывшая прима Большого задолжала коммунальщикам 120 тысяч рублей.

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