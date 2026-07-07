Трамп предупредил Европу о риске исчезновения

Трамп: Европа может перестать существовать, если не изменит подход к миграции и энергетике

Президент США Дональд Трамп заявил, что Европа может перестать существовать, если не изменит подходы к миграционной политике и энергетике. Трансляция доступна на YouTube-канале Белого дома.

«Им лучше быть осторожными в вопросах миграции и энергетики. Если они не будут осторожны с этими двумя вещами, Европы больше не будет», — сказал американский лидер во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

При этом Трамп добавил, что за последние 20 лет Европа значительно изменилась и превратилась «совсем в другое место».

Ранее глава Белого дома признался, что не приехал бы на саммит НАТО в Анкаре, если бы не лидер Турции Эрдоган. «Я был очень разочарован НАТО. И, честно говоря, если бы это мероприятие не проходило в Турции, где мой друг — очень сильный лидер, очень волевой человек, — возможно, я бы и не присутствовал», — сказал он.