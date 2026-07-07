Трамп раскрыл причину ухудшения отношений с Мелони

Трамп: Отношения с Мелони испортились из-за ее отказа помочь в конфликте с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что его отношения с премьер-министром Италии Джорджей Мелони испортились из-за ее отказа помочь Соединенным Штатам в конфликте с Ираном. Трансляция его выступления ведется на YouTube-канале Белого дома.

«На самом деле, я думаю, что она хороший человек. Наши отношения немного испортились, потому что она отказалась помочь нам с Ираном», — сказал политик.

Трамп подчеркнул, что ему нравится Мелони, несмотря на разногласия по иранскому вопросу, которые «немного испортили» их отношения.

В конце июня Трамп заявил, что Мелони «умоляла» его о совместном фото во время саммита «Большой семерки» (G7) во Франции. Глава Белого дома подчеркнул, что ему было ее жаль и он согласился. Премьер Италии назвала это утверждение «полностью выдуманным», а глава итальянского МИД Антонио Таяни после высказываний Трампа отменил визит в США.