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16:11, 7 июля 2026Путешествия

Названа причина ограничения выдачи виз Словакией россиянам

Эксперт РСТ Абасов: Словакия ограничила выдачу виз из-за смены оператора, а не политики
Павел Полтавец (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Wolfgang Weinhäupl / imagebroker.com / Globallookpress.com

Визовые центры Словакии в России до конца лета прекратили прием документов на шенгенские визы для всех целей поездок, кроме участия в спортивных соревнованиях, а сроки рассмотрения заявок увеличены до 30 дней и более. Однако эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Михаил Абасов в беседе с «Ридусом» назвал причину и призвал не опасаться ужесточения визового режима, связывая временные трудности со сменой оператора визовых центров.

И у Кипра, и у Словакии контракт с визовым центром BLS International. Периодически с ними приостанавливаются контракты. Словакия начнет сотрудничать с другой визовой компанией, VFS Global. Скорее всего, Братислава вскоре наведет порядок в этом отношении и все вернется на круги своя

Михаил Абасовтурэксперт

Он подчеркнул, что консульство Словакии в России не перегружено: с августа по декабрь 2025 года было подано 1203 запроса, из которых одобрили 1149, а процент отказов для россиян в целом по Шенгену составляет около 8 процентов.

Ранее другие европейские страны также увеличили сроки обработки виз для россиян. Греция теперь рассматривает заявки до 45 дней, а Италия — до 60 дней и более. При этом заявления на национальные визы Словакии с целью учебы, воссоединения семьи и работы принимаются в обычном режиме без изменений.

В июне 2026 года Испания продлила срок рассмотрения шенгенских виз для российских туристов до 45 дней, сообщила компания BLS International. Также россиян предупредили о мошенниках, которые посредничают на услугах по записи на прием для получения визы в Европу. Там подчеркнули, что все записи на прием должны бронироваться через официальный сайт.

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