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14:02, 7 июля 2026Путешествия

В августе россияне устремятся в три страны Европы на отдых

В августе 2026 года россияне устремятся на отдых в Италию, Францию и Венгрию
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Tony Gentile / Reuters

Российские туристы устремятся на отдых в августе 2026 года в три страны Европы, в их предпочтениях также остались Азия и Ближний Восток. Об этом стало известно из исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Эксперты проанализировали отельные бронирования россиян за границей в августе: в топ-5 стран вошла Италия — жителей России интересуют поездки в Рим, Милан и Флоренцию. А также Франция — здесь туристы выбирают Париж, Ниццу и Марсель.

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В список предпочтений попала и Венгрия: спрос на отдых в этом европейском государстве вырос более чем в два раза. Аналитики отметили, что направление стало рекордсменом и по продолжительности отдыха — в этом году россияне бронируют там отели в среднем на шесть дней. Наиболее популярными городами стали Будапешт, Хевиз и Дебрецен.

Лидером по количеству резервирований номеров стала Турция. В пятерку ворвался и Китай. «По сравнению с августом 2025 года доля бронирований в Поднебесную выросла на 94,6 процента. Самые популярные города остались неизменными: Шанхай, Пекин и Гуанчжоу», — говорится в исследовании.

При этом Испания, которая в прошлом году занимала вторую строчку топа и была лидером по продолжительности отдыха (более семи дней), в августе рухнула на 11-е место рейтинга: доля страны снизилась на 77,1 процента.

Ранее туристы отдали за отдых в российском селе 748 тысяч рублей. На отдых они отправились без детей, а в бронирование пятизвездочной гостиницы включили только завтраки.

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