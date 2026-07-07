Впавший в кому во Вьетнаме российский турист не выжил

50-летний российский турист, впавший в кому после аварии во Вьетнаме, ушел из жизни

Российский турист, который впал в кому после тяжелой аварии на мотоцикле во Вьетнаме, не выжил. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

50-летний житель Владивостока Алексей Заводовский был отключен от аппарата ИВЛ, поскольку была зафиксирована нулевая активность мозга. Мужчина будет кремирован, прах отправят на его родину.

Алексей последние три года путешествовал по Азии на мотоцикле. В начале июля на одном из перекрестков во Вьетнаме он попытался уйти от столкновения с велосипедистом, выполнил резкий маневр и упал с байка, сильно ударившись головой об асфальт.