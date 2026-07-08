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15:13, 8 июля 2026РоссияЭксклюзив

Атаку ВСУ на газопровод в момент визита Зеленского в Турцию объяснили

Политолог Асафов: Удар ВСУ по газопроводу в Краснодарском крае — не политический сигнал
Анастасия Бердникова
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Удар по компрессорной станции экспортного газопровода в Краснодарском крае, нанесенный в момент визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию, не является политическим сигналом, считает политолог Александр Асафов. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что главная цель ВСУ — нанести как можно больший ущерб.

«Я не думаю, что кто-то считывает такие последствия. Идет просто нанесение ударов, куда могут дотянуться, по всей территории Российской Федерации. Самое главное — ударить больнее, сильнее и побольше ущерба. Никакого внимания международным политическим вопросам здесь не уделяется», — пояснил политолог.

По его словам, эти операции планируются с участием большого количества стран, а ключевое решение остается за Великобританией. Косвенный ущерб и возможные дипломатические осложнения — в том числе на фоне визита Владимира Зеленского в Турцию — в расчет не берутся.

Асафов подчеркнул, что удары наносятся без оглядки на то, что объект связан с «Турецкими потоками» или иными международными обстоятельствами.

Ранее Вооруженные силы Украины атаковали компрессорную станцию «Краснодарская», задействованную в экспортных поставках газа в Турцию по газопроводу «Голубой поток».

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