Члены экипажа после ночного застолья с водкой сорвали авиарейс

The Sun: Экипаж British Airways напился перед рейсом в Лондон и сорвал вылет

Члены экипажа авиакомпании British Airways устроили пьянку в отеле Барбадоса во время межрейсовой остановки и сорвали вылет в Великобританию. Об этом сообщила газета The Sun.

По данным источника, вечеринка в гостинице состоялась 4 июля за несколько часов до отправления пассажирского самолета в Лондон. Бортпроводники и пилоты напились водки и пива, в результате чего одну стюардессу вырвало в баре, а другой бортпроводник упал в обморок — его пришлось отнести в номер.

Пассажиры, прилетевшие на Бардабос с этой командой, начали снимать их на видео. В ответ сотрудники авиаперевозчика невнятно бормотали: «Мы же члены экипажа British Airways, и что с того». После жалоб руководству авиакомпании пришлось отстранить весь экипаж от полета. Из-за внезапной отмены рейса в Бриджтауне оказались заблокированы до 336 пассажиров.

Ряд сотрудников отстранили от работы на время проведения расследования. «Мы ожидаем от наших экипажей самых высоких стандартов и в срочном порядке расследуем это дело», — заявили представители транспортной компании.

Ранее пьяная стюардесса British Airways предложила сотруднику отеля потрогать «свои прелести» в обмен на вино.