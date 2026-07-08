Европейский депозитарий попросил отложить взыскание 200 миллиардов евро в пользу ЦБ

Euroclear попросил апелляцию приостановить взыскание по иску Банка России на €200 млрд

Euroclear попросил Девятый арбитражный апелляционный суд отложить взыскание 200 миллиардов евро в пользу Банка России. Об этом со ссылкой на материалы суда сообщает РИА Новости.

В середине мая арбитраж Москвы взыскал с бельгийского банка порядка 200 миллиардов евро убытков в пользу Банка России и обратил это решение к немедленному исполнению. Европейский депозитарий в свою очередь попросил апелляцию приостановить взыскание.

Суд первой инстанции 2 июня выдал Банку России исполнительный лист на исполнение этого решения.

Девятый арбитражный апелляционный суд 8 июня отклонил жалобу Euroclear Bank на определение арбитражного суда Москвы об обращении решения к немедленному исполнению.

Иск к депозитарию подали на фоне обсуждений в странах Евросоюза (ЕС) возможного использования замороженных активов ЦБ для финансирования кредита Украине — большая часть этих средств хранится в Euroclear. Позднее ЕС отказался от этой схемы и решил привлекать средства через заимствования на рынках капитала под обеспечение бюджетного резерва союза.