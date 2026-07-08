Гарри Стайлс оконфузился на концерте из-за ширинки на брюках

У певца Гарри Стайлса расстегнулась ширинка на брюках во время концерта

Бывший участник группы One Direction, английский певец Гарри Стайлс оконфузился на концерте из-за одежды. Видео опубликовала пользовательница с никнеймом @kissingatdiscos на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

32-летнего исполнителя запечатлели на сцене во время последнего из 12 выступлений на лондонском стадионе «Уэмбли» в рамках его мирового турне Together, Together. Он предстал перед зрителями в майке, рубашке с цветочным принтом и черных брюках.

Во время концерта в какой-то моент артист опустился на колени. Впоследствии он заметил, что ширинка на его штанах расстегнулась, и поспешил ее застегнуть.

Ранее в июле деталь на фото Гарри Стайлса и американской актрисы Зои Кравиц смутила пользователей сети.