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21:11, 8 июля 2026Мир

Глава МИД Польши дал совет Украине после заявления Буданова

Сикорский: Украине следует сдерживать эмоции из-за зависимости от помощи Запада
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ludvig Thunman / Globallookpress.com

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский посоветовал Украине сдерживать эмоции и указал на ее зависимость от западной помощи. Его слова приводит агентство РАР.

Сикорский обратился к Киеву на фоне заявления главы офиса президента Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) о якобы подготовке в Польше к «необдуманным шагам, ведущим к эскалации».

«Мне кажется, лучше было бы сдержать эмоции, ведь именно Украина нуждается в западной поддержке, а Польша уже многое для нее сделала», — сказал он.

Ранее Буданов заявил, что усиление конфронтации Киева и Варшавы еще впереди. «У нас немногим меньше недели осталось до 11 июля, когда будет годовщина Волынской трагедии. Из той информации, которой я владею, они готовят целый ряд, как по мне, незрелых эскалационных шагов», — сообщил он.

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