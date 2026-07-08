Крупные танкеры стали массово избегать Ормузского пролива

Reuters: Экипажи четырех танкеров отказались от прохода через Ормузский пролив

Экипажи как минимум четырех крупных нефтегазовых танкеров отказались от прохода через Ормузский пролив на фоне возобновления ракетных атак со стороны Ирана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные отслеживания судов.

Три танкера «Аль-Гария», «Духаил» и «Аль-Рувайс», принадлежащие энергогиганту QatarEnergy, направлялись к экспортному терминалу Рас-Лаффан для погрузки грузов. Однако на середине пути экипажи решили изменить направление и поспешили выйти из опасной акватории. Супертанкер Lila Vadinar, в свою очередь, развернулся у берегов Омана. Следовавшее под флагом Индии судно было загружено 2 миллионами баррелей кувейтской нефти.

Опасения судовладельцев усилились после нападения на танкеры, принадлежащие компаниям из Катара и Саудовской Аравии. На борту первого судна находилась партия сжиженного природного газа (СПГ), а второе перевозило сырую нефть. На этом фоне уровень угрозы для транзитных судов заметно вырос, отмечается в материале.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о прекращении временного перемирия с Ираном на фоне участившихся случаев нападений Тегерана на иностранные суда в акватории Ормузского пролива. После этого мировые цены на нефть устремились вверх. Участники рынка опасаются рисков дефицита сырья на фоне нарушения судоходства в регионе из-за возможного сокращения отгрузок из стран Персидского залива.