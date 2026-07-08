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19:56, 8 июля 2026Бывший СССР

На Украине заявили о появлении новых российских беспилотников с одной особенностью

Советник главы МО Украины Бескрестнов: ВС РФ испытывают крылатые БПЛА на оптоволокне
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Volodymyr Zinchenko / Wikimedia

Российские войска испытывают новые БПЛА крылатого типа на оптоволокне. Об этом в своем Telegram-канале заявил советник главы Министерства обороны (МО) Украины Сергей «Флэш» Бескрестнов.

«Противник испытывает новый беспилотник крылатого типа на оптоволокне. Анонсируют планы по серийному выпуску аналога "Молнии" с дальностью полета 50 километров», — написал он.

По словам советника министра, основная идея — сделать полеты беспилотников с боевой частью до 10 килограммов невидимыми для радиоэлектронной разведки и неуязвимыми для средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Кроме того, по его словам, высокое качество изображений, передаваемое такими беспилотниками, позволит управлять ими на малых высотах, облетая препятствия.

Ранее Бескрестнов заявил, что российский БПЛА «Молния» атаковал украинский объект без участия оператора. На борту аппарата находилась только камера и компьютер.

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