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11:27, 8 июля 2026Экономика

Названа главная причина устойчивости золота

Аналитик Мольдерф: Высокий спрос центробанков делает золото устойчивым
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: itti ratanakiranaworn / Shutterstock / Fotodom

Стабильно высокий спрос со стороны мировых центробанков укрепляет позиции золота на глобальном фондовом рынке. Об этом заявил глава сервиса Moneymatika.ru Максим Мольдерф, его слова приводит «Прайм».

Интерес регуляторов к золоту заметно усилился после 2022 года, отметил аналитик. Рост спроса он связал в том числе с блокировкой российских активов в западных странах из-за начала конфликта на Украине. На этом фоне, пояснил Мольдерф, финансовые власти многих государств пересмотрели подход к хранению резервов.

Следствием этого, добавил эксперт, стала скупка золота развивающимися странами, включая Индию и Китай. Подобное обстоятельство укрепило роль драгметалла в качестве защитного актива. «Золото вновь стало восприниматься как актив, не зависящий от санкций, решений иностранных регуляторов и состояния финансовой системы отдельных стран», — констатировал Мольдерф.

Золото подходит не только для формирования резервов центробанков, но также для долгосрочного накопления сбережений рядовых инвесторов. Биржевая стоимость этого драгметалла, отмечал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов, демонстрирует относительно стабильную динамику в течение последних нескольких лет. К другим преимуществам золота аналитик Freedom Global Владимир Чернов отнес высокую ликвидность и самый понятный инвестиционный статус.

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