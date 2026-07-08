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14:05, 8 июля 2026Россия

Появились подробности удара ВС России по локомотивам на Украине

Минобороны: ВС России ударили по локомотивам в Запорожской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России ударили по локомотивам на Украине. Подробности об этом сообщили в Минобороны РФ, передает РИА Новости.

Уточняется, что цели находились в районе Казаковского Запорожской области, их поразили при помощи беспилотников «Герань». По данным министерства, локомотивы использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Каких-либо других подробностей об атаках в оборонном ведомстве не привели.

Ранее стало известно, что российские войска ударили по фурам с БПЛА на Украине, чтобы сорвать атаки по территории России. По данным Минобороны, под удар попали до 13 фур, а также два тягача, перевозившие беспилотники.

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