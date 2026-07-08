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18:37, 8 июля 2026Мир

Премьер Бельгии назвал решение НАТО по Украине серьезной красной карточкой для Путина

Премьер Бельгии де Вевер назвал €70 млрд для Украины «красной карточкой» для Путина
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Выделение Украине военной помощи на 70 миллиардов евро является «очень серьезной» красной карточкой для президента России Владимира Путина. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, пишет Guardian.

«Это очень серьезная красная карточка для Путина. Красную карточку нельзя просто так отозвать. Вы же это знаете», — сказал бельгийский премьер, комментируя решение НАТО на саммите в Анкаре. Он также сослался на инцидент с отменой дисквалификации футболиста сборной США Фалорина Балогуна на чемпионате мира.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что финансовой помощи НАТО для Украины в размере 70 миллиардов евро явно не хватит для победы. По его словам, при этом деньги могут пойти на затягивание боевых действий.

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