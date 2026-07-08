Работникам назвали минимальный срок подачи заявления на отпуск

Директор по персоналу Санина: Заявление на внеплановый отпуск лучше подавать за 3–4 дня

Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина рекомендовала подавать заявление на внеплановый отпуск минимум за три-четыре дня до его начала, чтобы избежать нарушения сроков выплаты отпускных. В беседе с RT эксперт разъяснила нюансы оформления отдыха как по графику, так и вне его.

В случае если отпуск нужно взять вне графика — например, перенести даты или уйти раньше запланированного срока, — заявление подаётся обязательно. Чтобы работодатель успел оформить документы и выплатить отпускные не позднее чем за три календарных дня до начала отдыха, подавать заявление рекомендуется минимум за три-четыре дня до отпуска Юлия Санина директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру»

Она пояснила, что при более поздней подаче существует риск нарушения срока выплаты, что может повлечь ответственность для компании. Эксперт добавила, что максимальный срок для подачи заявления законом не установлен, его можно подать за неделю или даже за месяц, если это не противоречит внутренним документам организации.

Специалист уточнила, что если отпуск уже включен в утвержденный график, отдельное заявление обычно не требуется. В таком случае работодатель обязан уведомить сотрудника о датах под подпись не менее чем за две недели, и эта подпись подтверждает согласие работника с графиком. Однако Санина посоветовала перед подачей заявления уточнять порядок документооборота в кадровой службе или у руководителя, так как в некоторых компаниях действуют особые регламенты, чтобы избежать недоразумений.

Ранее основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев рассказал, что каждый ушедший из компании сотрудник может в любое время обратиться к начальству с просьбой вернуть его в штат. При этом порядок получения отпуска и испытательный срок будут установлены как для нового сотрудника.

